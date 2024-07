Prinzessin Alexandra von Luxemburg zeigt ihr Baby in Paris

Prinzessin Alexandra von Luxemburg (33) und ihr Ehemann Nicolas Bagory haben ihre neugeborene Tochter Victoire bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Paar, das im Mai zum ersten Mal Eltern wurde, nutzte die internationale Bühne, um das royale Baby der Welt zu präsentieren. Auf X veröffentlicht die Königsfamilie jetzt diese Fotos. Auf einem der Schnappschüsse sitzen Alexandra und Nicolas bei einem Reitturnier im Publikum – und dabei hält die stolze Mutter ihr kleines Baby in einer Trage auf dem Schoß. Ihren kleinen Schatz schützt sie zudem mit einem Tuch vor der Sonne und den neugierigen Blicken der anderen Gäste.

Für das sportliche Event wählte die Neu-Mama ein lässiges Outfit. Auf dem Bild trägt Alexandra ein gestreiftes Oberteil und eine Jeansjacke. Den Look rundet sie zudem mit einer Cap ab. Ihr Mann Nicolas trägt auf dem Schnappschuss hingegen ein simples T-Shirt in Blau. Zu dem Posting schreibt die Königsfamilie kurz und knapp: "Am Sonntag besuchte die Königsfamilie Athleten im Olympischen Dorf, bevor sie sich Wettkämpfe ansah."

Prinzessin Alexandra ist die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg und hat bereits zahlreiche royale Verpflichtungen übernommen. Nicolas Bagory, ein französischer Geschäftsmann, ergänzt das royale Leben perfekt. Das Paar heiratete im April 2023, rund ein Jahr bevor Victoire geboren wurde. Die Geburt ihrer Tochter machten sie im Mai 2024 im Rahmen einer Erklärung auf Instagram publik. "Der Großherzog und die Großherzogin haben die große Freude, die Geburt ihrer Enkelin Victoire bekannt zu geben, das erste Kind ihrer Tochter Alexandra und ihres Schwiegersohns Nicolas, das am Dienstag, dem 14. Mai in Paris geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf", hieß es zu diesem Zeitpunkt.

Prinzessin Alexandra von Luxemburg und Nicolas Bagory

Nicolas Bagory und Prinzessin Alexandra

