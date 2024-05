Prinzessin Alexandra von Luxemburg ist Mutter geworden!

Süße Neuigkeiten aus Luxemburg! Prinzessin Alexandra von Luxemburg (33) und ihr Ehemann Nicolas Bagory dürfen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Dies teilte der luxemburgische Palast in einer Erklärung auf Instagram mit: "Der Großherzog und die Großherzogin haben die große Freude, die Geburt ihrer Enkelin Victoire bekannt zu geben, das erste Kind ihrer Tochter Alexandra und ihres Schwiegersohns Nicolas, das am Dienstag, dem 14. Mai in Paris geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf." Die Kleine ist das achte Enkelkind von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa.

Unter dem Post freuen sich die Royal-Fans mit den frischgebackenen Eltern. "Herzliche Glückwünsche an die glücklichen Eltern und Großeltern!", schreibt eine Userin. "Welch freudige Nachricht!", bringt ein weiterer Nutzer seine Freude für Alexandra und Nicolas zum Ausdruck.

Vergangenes Jahr gaben sich die Prinzessin und der gebürtige Franzose das Jawort. Im Dezember verkündete der Hof dann Alexandras Schwangerschaft. Ihre neugeborene Tochter Victoire nimmt die Nummer acht in der luxemburgischen Thronfolge ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Bagory und Prinzessin Alexandra

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Alexandra von Luxemburg im Juli 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Namen Victoire für das neugeborene Mädchen? Sehr schön! Mir gefällt der Name eher weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de