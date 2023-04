Alexandra von Luxemburg hat ihren Partner Nicolas geheiratet

Sie haben sich getraut! Prinzessin Alexandra von Luxemburg geht schon seit einigen Jahren mit ihrem Liebsten Nicolas Bargory durchs Leben. Im November vergangenen Jahres verkündete das Großherzogtum Luxemburg dann, dass der Monsieur seiner Partnerin die Frage aller Fragen gestellt hat. Nur rund sechs Monate nach seinem Heiratsantrag ist es nun endlich so weit: Alexandra und ihr Nicolas feiern ihre standesamtliche Trauung!

Wie Bunte nun berichtet, fand die Trauung bereits am vergangenen Wochenende im renommierten Hôtel de Ville in Luxemburg statt. An ihrem besonderen Tag strahlte die Braut in einem coolen weißen Hosenanzug mit weiten Beinen und einer dazu passenden Jacke – ihr Liebster wählte einen marineblauen Anzug. Mit dabei waren auch Alexandras Eltern, Großherzog Henri und Maria Teresa von Luxemburg (67), die nach der Zeremonie zusammen mit dem frisch vermählten Ehepaar die wartende Menge begrüßten.

Zur Hochzeit eingeladen war unter anderem auch die Schwägerin der Braut, Stéphanie von Luxemburg (39). Die 39-Jährige zeigte sich das erste Mal seit der Geburt ihres zweiten Kindes wieder in der Öffentlichkeit. Erst Ende März hatte Stéphanie zusammen mit ihrem Mann Guillaume (41) den kleinen Prinz François Henri auf der Welt begrüßt.

