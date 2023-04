Philipp Boy vertanzte bei "Let's Dance" sein Karriere-Ende!

Gestern lief die emotionalste Let's Dance-Folge der bisherigen Staffel: Die Kandidaten zeigten den Zuschauern ihre Magic Moments! So verarbeitete Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) beispielsweise den Verlust ihrer Haare durch ihre Alopecia – und drückte auf der Tanzfläche ihre Gefühle aus. Auch Philipp Boy (35) hat sein Päckchen zu tragen: In seinem Magic Moment vertanzte der Kunstturner das Ende seiner Karriere...

"Im Zuge der Olympia-Vorbereitung 2012, wo mein großer Traum hätte in Erfüllung gehen können – die Medaille bei den olympischen Spielen – da ist ein Sturz passiert, der mich sehr verändert hat, auch persönlich", schildert der Sportler im Einspieler. "Wenn man so deutlich vor Augen geführt bekommt, dass man jetzt auch querschnittsgelähmt hätte sein können..." Nach seinem Unfall rappelte der damals 25-Jährige sich zwar noch mal auf und nahm an den olympischen Spielen teil – doch auch hier verletzte er sich und schied aus: "Danach war ich nicht mehr bereit, das alles zu investieren. Das Feuer war weg", erinnert sich Philipp. "Für mich habe ich diese Tür dort einfach geschlossen."

Doch dann geschah die große Wende – Philipps Magic Moment: "Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere Tür. Und das war einfach meine kleine Familie, die ich dann hatte. Denn im Oktober 2012, bevor ich mein Karriereende bekannt gegeben hatte, wurde mir bekannt gegeben, dass ich Papa werde." Weiter schwärmt der 35-Jährige: "Das macht etwas in dir. Du siehst auf einmal: 'Hey, das Leben besteht nicht nur aus Sport.'" Diese ganzen Emotionen drückte er am Ende auch auf der Tanzfläche aus und erntete dafür stolze 28 Punkte von der Jury.

Turner Philipp Boy 2012

Philipp Boy und Patrijia Ionel bei "Let's Dance" 2023

Philipp Boy und Patrijia Ionel bei "Let's Dance" 2023

