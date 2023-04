Finden die Fans Sharon Battistes "Let's Dance"-Aus gerecht?

War Sharon Battistes (31) Let's Dance-Exit gerechtfertigt? Die Ex-Bachelorette musste sich in der vergangenen Show von ihrem Traum Dancing Star 2023 zu werden verabschieden. Zuvor hatte sie noch ihren emotionalen Magic Moment zu "Can't Help Falling In Love" vertanzt: den Verlust ihrer Haare – und das Akzeptieren ihrer geliebten Glatze. Anschließend gab sie beim Bachata-Duell gegen Anna Ermakova (23) noch mal alles. Doch trotz der insgesamt 54 Punkte von der Jury entschied das Publikum sich gegen Sharon. War das fair?

3.056 Promiflash-Leser haben insgesamt abgestimmt (Stand: 29. April, 13 Uhr) – und sind zu diesem Ergebnis gekommen: 72,8 Prozent (2.225 Votes) meinen, dass Sharons Rauswurf die richtige Entscheidung war. Der Großteil der "Let's Dance"-Fans war wohl nicht mit ihrer Leistung zufrieden. Die restlichen 27,2 Prozent (831 Votes) hingegen finden es total schade, dass sie Christian Polanc (44) nicht mehr tanzen sehen werden.

Auch unter dem dazugehörigen Instagram-Post äußern viele die Meinung, dass Sharon zurecht ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen musste. Aber wieso eigentlich? Ein paar User haben die folgende Theorie: "Ich glaube es lag nicht mal an ihren Tänzen, dass sie heute gehen musste. Sie macht zumindest auf mich einen unsympathischen Eindruck." Andere wiederum verteidigen die Beauty: "Sharon tanzt tausend Mal besser als Knossi (36)! Er hätte gehen müssen, aber er hat nun mal diese riesige Fanbase."

Getty Images Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Daniel Hartwich, Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Getty Images Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

