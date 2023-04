So war es für Bachelor-Lisa die anderen Dreamdates zu sehen

Hat sich Lisa Mieschke schwer mit den Dreamdates der anderen Kandidatinnen getan? David Jackson sucht als Der Bachelor aktuell im TV nach seiner großen Liebe. Inzwischen sind nur noch drei Frauen im Rennen, die bereits alle gemeinsam mit dem Rosenkavalier auf ein Dreamdate durften. Die Potsdamerin konnte sich in diesem Rahmen über einen Helikopter-Flug freuen. Doch wie war es für Lisa, die Bachelor-Dates ihrer Mitstreiterinnen zu sehen?

Mit Promiflash spricht Lisa nach der TV-Ausstrahlung der neunten Folge auch über die Dreamdates der anderen Kandidatinnen. Neben Chiara Dülberg und Henriette Kibat-Koops durfte nämlich auch Angelina Utzeri ein besonderes Date mit David genießen. Doch sind dabei negative Gefühle bei ihr aufgekocht? "Ich wusste vorher, dass ich mich in ein Format begebe, in welchem ich genau in diese Situation kommen könnte", verrät Lisa im Interview und fügt hinzu, dass sie das jedoch nicht ganz kalt gelassen habe. "Nichtsdestotrotz ist es natürlich komisch, die anderen Dreamdates zu sehen", gibt sie zu.

Auch wenn die Dreamdates in Sachen Romantik bei den Zuschauern durchgefallen waren, erinnert sich Lisa gerne an das Treffen mit David zurück. "Ich fand mein Dreamdate superschön. Ich bin zuvor noch nie Helikopter geflogen und fand das so besonders, meinen ersten Flug mit David zu erleben und dabei die Aussicht auf Rio de Janeiro genießen zu können", erklärt die Beauty im Promiflash-Interview weiter und stellt klar, dass sie vor allem die Zweisamkeit mit dem Bachelor dabei sehr genossen habe.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Henriette Kibat-Koops und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de