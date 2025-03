Lisa Mieschke nimmt ihre Hochsensibilität mit Dankbarkeit an

Lisa Mieschke nimmt vor ihren Followern kein Blatt vor den Mund. Auch wenn es um unangenehme und intime Themen geht, ist die einstige Bachelor-Kandidatin superehrlich zu ihren Fans. So teilt die ehemalige Polizistin auf Instagram mutig ihre Selbstdiagnose: "Hi, mein Name ist Lisa und ich habe 2019 mitbekommen, dass ich hochsensibel bin." Damals sei die Influencerin nur ganz zufällig auf den Begriff gestoßen, als sie einmal mehr große Überforderung in ihrem Alltag spürte und sich dabei kaum wiedererkannte. Als sich Lisa dann sicher war, was mit ihr los war, war sie zunächst zwiegespalten, wie sie berichtet: "Zuerst war ich erleichtert, da ich Gewissheit hatte und mich nun besser verstanden habe, aber im nächsten Moment auch traurig darüber, dass ich es bin, da es sich schon auf einige Lebensbereiche auch belastend auswirken kann."

Mittlerweile komme sie gut mit ihrer Hochsensibilität klar: "Ich habe gelernt, damit umzugehen und vor allem dankbar darüber zu sein, dass ich hochsensibel bin." Warum sie die positiven über die negativen Aspekte stellt, stellt Lisa gleich im Anschluss klar: "Auch wenn Hochsensibilität in einigen Lebenssituationen auch mal negativ auswirken kann, ist es aber in ganz vielen Lebenssituationen einfach ein ganz großes Geschenk, vieles einfach intensiver wahrnehmen zu dürfen."

Ein Kapitel, das Lisa zuletzt mit vielen Emotionen überschüttet hat, war ihre Auswanderung nach Dubai. Nach der Trennung von David Jackson, dem Bachelor aus dem Jahr 2023, wollte sie sich ihren lang gehegten Traum, im Ausland zu leben, endlich erfüllen. Trotz der riesigen Vorfreude packte Lisa aber kurz vor der Abreise die Angst, wie sie damals auf Instagram zugab: "Es geht einfach gleich los. Ich kann das gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. [...] Ich habe gerade ein paar meiner Liebsten verabschiedet und bin so unfassbar traurig – könnte heulen. [...] Ich habe einfach so große Angst vor allem." Auch angekommen in Dubai ging es erst einmal holprig weiter. Doch wie sich durch einen Blick auf ihre aktuellen Storys im Netz vermuten lässt, hat sich die Influencerin mittlerweile in ihrer Wahlheimat eingelebt und fühlt sich offenbar pudelwohl.

Instagram / lisa.mieschke Lisa Mieschke, Influencerin

Instagram / lisa.mieschke/ Lisa Mieschke, Social-Media-Star

