"Einfach so überfordert": Lisa Mieschke struggelt in Dubai

Anfang dieses Jahres hat Lisa Mieschke einen großen Schritt gewagt – und ihren Lebensmittelpunkt von Potsdam nach Dubai verlagert. Bevor ihr Alltag dort richtig starten kann, stehen aber noch einige To-dos auf der Liste der Auswanderin. Unter anderem muss sie sich eine Wohnung suchen. Genau dabei werden ihr nun aber Steine in den Weg gelegt. Unter Tränen meldete sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. "Ich bin gerade einfach so überfordert", erzählte sie völlig aufgelöst, da ihr neues Airbnb kurzfristig gecancelt worden sei. Das große Problem daran: Eigentlich müsste sie schon längst auf dem Weg zu zwei Wohnungsbesichtigungen sein. "Das sind nicht einfach Makler, die sowieso da sind, sondern die extra von woanders herkommen und denen ich fünfmal zugesichert habe, dass wir das heute machen", erklärte Lisa.

Diese Hiobsbotschaft musste die TV-Bekanntheit erst einmal sacken lassen. Wenige Stunden später meldete sie sich wieder bei ihren Fans. Zu ihrer großen Erleichterung habe sich die ganze Situation doch noch zum Guten gewendet. Einer der Makler, mit dem sie den Termin hatte, sei zufälligerweise der Schwager von Fiona Erdmann (36) gewesen. Der habe nicht nur superverständnisvoll auf Lisas Lage reagiert, sondern sei ihr auch zur Hilfe geeilt: "Der Makler hat irgendwie einfach gespürt, dass ich Hilfe brauche, obwohl ich das nicht gesagt habe und hat mich dann echt abgeholt, mich zu meinem neuen Airbnb gefahren und mir geholfen, einzuchecken", erzählte sie sichtlich erleichtert.

Die ehemalige Polizistin ist bekannt dafür, ihre Gefühle offen und ehrlich mit ihrer Community zu teilen. Auch aus ihren Gedanken über die Entscheidung, nach Dubai auszuwandern, machte die Beauty kein Geheimnis. Dubai ist nämlich nicht nur eine beliebte Wahlheimat vieler Deutscher, sondern auch die ihres Ex-Freundes David Jackson. Den lernte Lisa 2023 bei ihrer Teilnahme an Der Bachelor kennen. Auch wenn sich der Rosenkavalier im Finale gegen Lisa entschied, kamen sie kurz darauf zusammen. Vergangenen August gab das Paar aber ihre Trennung bekannt.

Instagram / isa.mieschke Lisa Mieschke in Dubai, Januar 2025

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

