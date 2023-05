Vor Met Gala: Nicola Peltz-Beckham sexy in Unterwäsche

Nicola Peltz-Beckham (28)gibt private Einblicke! Die Schauspielerin schritt bei der diesjährigen Met Gala an der Seite ihres Ehemannes Brooklyn (24) über den roten Teppich. Dafür hatten sich die beiden ziemlich in Schale geworfen: Der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) wählte einen komplett schwarzen Look, wohingegen seine Frau in einem langen weißen Kleid erschien. Jetzt zeigt sich Nicola in Unterwäsche im Netz!

Auf Instagram postet die Beauty jetzt ein Foto, das zeigt, wie sie für die Met Gala gestylt wird. Nicola posiert lässig auf einem Stuhl, während ein Hairstylist ihr Haar in Form bringt. In schwarzer Unterwäsche und durchsichtigen Strümpfen blickt sie verführerisch in den Spiegel. Ihrem Mann scheint der Anblick ziemlich gut zu gefallen, denn Brooklyn kommentiert: "Ich kann nicht glauben, dass du mir gehörst" und versieht den Kommentar mit roten Herz-Emojis.

Damit scheinen auch die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise zwischen den beiden aus der Welt geschafft zu sein. Denn Fotos, die Mirror vorliegen, zeigten das Paar beim Verlassen der Aftershow-Party am Abend der Met Gala. Darauf war zu sehen, wie Brooklyn seine Frau mit einem kritischen Blick ansah, während Nicola abweisend zu Boden starrt.

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de