Nicola Peltz-Beckham leiht sich gerne Outfits von Victoria!

Es ist der Traum einer jeden Fashionista: Einen Modedesigner in der Familie haben! Für Nicola Peltz (29) Beckham ist genau das in Erfüllung gegangen, als sie im April 2022 Brooklyn Beckham (25) heiratete. Denn damit wurde Luxus-Designerin Victoria Beckham (49) zur Schwiegermama der Schauspielerin. In einem Interview mit People erzählt die Millionärstochter, wie unglaublich der Kleiderschrank des Ex-Spice Girls ist. "Da drin verbergen sich echte Schätze! Jedes Mal, wenn ich den Schrank betrete, denke ich mir: 'Bitte [kann ich mir etwas ausleihen]?' Es ist wie im Himmel", schwärmt sie.

Brooklyn selbst hat nicht so viel Interesse am Business seiner Mutter. Erst vor ein paar Tagen scherzte Nicola noch, dass ihr Ehemann am liebsten Sweatshirts und T-Shirts trägt. Dafür verbindet die Modewelt das Hollywood-Sternchen und die Designerin umso mehr. Bei der Filmpremiere ihres Dramas "Lola" im Februar dieses Jahres erzählte Nicola demselben Medium schon: "Ich habe das Glück, dass meine Schwiegermutter Victoria Beckham ist, bei der ich mich in Sachen Stil beraten lassen kann. Ich wende mich oft an sie in der Hoffnung, sie hat etwas, das ich tragen kann. Ich liebe es, ihre Klamotten zu tragen."

Bis vor einigen Monaten kursierten Gerüchte, dass die Frau von David Beckham (48) und Nicola sich gar nicht leiden können. Angeblich sollen die beiden sich während der Planung der Hochzeit von Brooklyn und der Schauspielerin heftig gestritten haben. Grund? Das Hochzeitskleid. Es war wohl geplant, dass die 29-Jährige ein Kleid aus dem Beckham-Modehaus tragen sollte und sich dann doch für ein Exemplar von Valentino (91) entschieden hatte. Ob die Gerüchte stimmen oder nicht, ist mittlerweile offenbar nicht mehr so wichtig – offensichtlich liegt das Ganze weit hinter Victoria und ihrer Schwiegertochter.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz

