Victoria Beckham und Nicola tanzen zu Spice-Girls-Song!

Die Modedesignerin Victoria Beckham (49) gewährt ihren Fans auf Instagram private Einblicke in ihren Osterurlaub! Die 49-Jährige postete ein Video, in welchem sie und ihre Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham (29) ausgelassen zu dem Spice Girls-Song "Say You'll Be There" tanzen. Um Ostern gebührend zu feiern, tragen die beiden während ihrer Tanzeinlage plüschige Hasenohren. Das Ex-Spice-Girl bewegt sich in dem Video hinter der Frau ihres Sohnes Brooklyn Beckham (25) und schwingt die Hüften zu ihrem Song. Sie trägt entspannte Kleidung, bestehend aus einer Jeansshorts und einem schwarzen T-Shirt. Nicola ist in dem Video in einem weißen Neckholder-Top mit glitzernden Details und einer lässigen hellen Hose zu sehen. Die beiden Stars runden ihr Outfit mit Sonnenbrillen ab. "Liebe dich so sehr", schrieb Victoria unter das Video, woraufhin Nicola antwortete: "Ich liebe dich so sehr!"

Im Februar unterstützte die Modedesignerin ihre Schwiegertochter bei der Premiere des Films "Lola", bei welchem Nicola sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb. Victoria und die anderen Beckhams posierten stolz an der Seite der 29-Jährigen. Auch modetechnisch griff Victoria der Influencerin unter die Arme und stattete sie mit einem maßgeschneiderten weißen Bustier und einer passenden Hose von ihrer Bekleidungsmarke aus. "Ich fühle mich so geehrt, dass ich das heute Abend tragen darf", schwärmte die Regisseurin gegenüber People und fügte hinzu: "Sie ist ein Genie".

Die Fans scheinen begeistert von Victorias Instagram-Video zu sein. In den Kommentaren lassen sie ihrer Freude freien Lauf: "Eine weitere Schwiegermutter-Schwiegertochter-Bindung, die ich so sehr liebe", schreibt ein Follower. "Fantastische Familie! Ich liebe die Vibes!", äußert sich ein anderer und ein weiterer ergänzt: "Ihr könntet Schwestern sein."

Nicola Peltz und Victoria Beckham

Nicola Peltz Beckham und Victoria Beckham

