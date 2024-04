Darum fehlte Nicola bei Victoria Beckhams Geburtstagsparty!

Victoria Beckham (50) zelebrierte am Samstag ihren 50. Geburtstag im Rahmen einer wilden Sause in einem Londoner Privatklub! Zahlreiche große Stars, Freunde und ihre Familie ließen die Modedesignerin hochleben. Doch Nicola Peltz-Beckham (29) – die Frau von Vics ältestem Sohn Brooklyn Beckham (25) – fehlte bei der Party. In ihrer Instagram-Story erklärt Nicola jetzt, woran das gelegen hat. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria. Ich bin so traurig, dass ich nicht bei dir sein kann, um mit dir zu feiern und dich zu umarmen. Ich schicke dir ganz viel Liebe von mir und meiner Oma", schreibt die US-Amerikanerin. Sie war am Samstag also verhindert, weil sie Zeit mit ihrer Großmutter Gina verbrachte.

Zwar fehlte Nicola bei Vics Fete in London – trotzdem kamen viele andere Promis zusammen, um auf die Fashionista anzustoßen! Neben Victorias Familie rund um Ehemann David Beckham (48) und die Kinder Brooklyn, Cruz (19), Romeo (21) und Harper Seven (12) sollen auch viele Stars erschienen sein. Unter anderem waren Tom Cruise (61), Eva Longoria (49) und die Ex-Spice Girls Mel B. (48), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Melanie C. (50) mit von der Partie.

Allem Anschein nach hat Nicola am Samstag aber eine ziemlich wilde Party verpasst. Victoria musste am Ende der Nacht sogar von ihrem Gatten David aus der Location ins Taxi getragen werden. Auf Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, trägt der Ex-Kicker das Geburtstagskind im Huckepack aus dem Klub. Dabei versteckt die einstige Spice-Girls-Sängerin ihr Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

Getty Images David und Victoria Beckham, Oktober 2023

