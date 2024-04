So süß gratuliert David Beckham seinem Sohn zum Hochzeitstag

Er feiert die Liebe! Nach der Verlobung im Sommer 2020 gaben sich Brooklyn Peltz-Beckham (25) und seine Frau Nicola (29) zwei Jahre später, am 9. April, das Jawort. Gestern feierte das Liebespaar bereits seinen zweiten Hochzeitstag. Zu diesem ganz besonderen Ereignis gratulierte Brooklyns Papa David Beckham (48) seinem Sohn und seiner Schwiegertochter mit herzerwärmenden Worten. Gleich zwei entzückende Schnappschüsse teilte der ehemalige Fußballprofi in seiner Story auf Instagram. Dazu schrieb er: "Liebe euch beide. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, euch zweien." Seine Worte verzierte der vierfache Familienvater mit einigen rosafarbenen und weißen Herzchen-Emojis.

Aber auch andere Familienmitglieder gratulierten dem jungen Ehepaar! Davids Frau Victoria Beckham (49) teilte ebenfalls zwei Bilder mit ihren Followern auf Social Media, auf denen ihr Sohn und dessen Frau Nicola bei einem Strandspaziergang mit romantischem Sonnenuntergang zu sehen sind. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag! Wir lieben euch zwei so sehr!", schrieb das ehemalige Spice Girl zu dem Pärchenfoto. Auch Brooklyns Oma Sandra Beckham und seine Tante Jojo ließen sich die Chance nicht nehmen und schlossen sich David und Victoria an. Sie überschütteten die Turteltauben in ihrer Story mit sehr viel Liebe und ehrten so den besonderen Tag.

Der älteste Sohn von David und die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz organisierten eine Hochzeit der Extraklasse! Gefeiert wurde in Palm Beach auf dem 47.851 Quadratmeter großen Anwesen von Nicolas Vater. Auf der Gästeliste standen nicht nur die engsten Familienmitglieder, sondern auch zahlreiche andere bekannte Gesichter. Neben Supermodel Gigi Hadid (28), Reality-TV-Star Nicole Richie (42) und dem "Drop It Like It's Hot"-Interpreten Snoop Dogg (52) war auch Desperate Housewives-Star Eva Longoria (49) mit von der Partie.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2024

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2021

