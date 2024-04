Nicola Peltz witzelt über den Modestil ihres Brooklyn!

Als Sohn von Modedesignerin Victoria Beckham (49) könnte man meinen, Brooklyn Beckham (25) hätte ebenfalls ein Auge für Fashion entwickelt. Und da auch seine Frau Nicola Peltz Beckham (29) als echte Fashionista bekannt ist, sollte Brooklyn doch eigentlich ein Gespür für Mode haben, oder? Genau das beantwortet Nicola jetzt in einem Interview mit People. So scherzt die "Lola"-Regisseurin: "Na ja, also eigentlich ist Brooklyns liebstes Outfit einfach nur ein weißes T-Shirt und Jeans. Ich liebe es, mich richtig hübsch zu machen und ein tolles Outfit anzuziehen. Brooklyn liebt eher seine Sweatshirts."

In Sachen Mode sind die Schauspielerin und ihr Ehemann also recht verschieden. Dafür kommt Nicolas Liebe für die Fashionwelt bei Brooklyns Mama Victoria umso besser an. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass es zwischen der Beckham-Mama und Nicola einige Unstimmigkeiten gab. Aber im Februar dieses Jahres wurde das allerdings alles zur Ruhe gelegt. Erst feierte die Beckham-Familie die Premiere von ihrem Film mit Nicola auf dem roten Teppich. Dann besuchte die Millionärstochter ihre Schwiegermama auch noch Backstage bei ihrer Show während der Fashion Week. All das hielt Victoria natürlich auf ihrem Instagram-Account fest und ließ damit jegliche Gerüchte im Sande verlaufen.

Brooklyn und Nicola sind bereits seit 2019 ein Paar und machten ihre Beziehung aber erst im Januar 2020 offiziell. Noch im selben Jahr verlobten sich die beiden Turteltauben sich. Zur Hochzeit 2022 trug Nicola allerdings keines von Victorias Designs, was auch der Grund für die Gerüchte über den Streit zwischen den Beckhams und Nicola gewesen ist. Brooklyn versicherte aber gegenüber Variety 2022: "Ich habe gelernt, dass die Presse immer schreiben wird, was sie will. Aber es verstehen sich alle super. Es ist alles in Ordnung."

Anzeige Anzeige

Instagram/nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Brooklyn eigentlich gar nicht so modisch unterwegs ist? Hätte ich nie gedacht! Überrascht mich nicht wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de