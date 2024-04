Das ist Nicola Peltz-Beckhams schönste Hochzeitserinnerung

Vor zwei Jahren gaben sich Nicola (29) und Brooklyn Peltz-Beckham (25) vor rund 600 Gästen das Jawort. Vor all diesen Menschen zum Altar zu gehen, machte die Milliardärstochter ganz schön nervös. Doch ihre Großmutter, die auch ihre Trauzeugin war, half ihr mit einer süßen Geste über die Angst hinweg. "Kurz bevor ich mit meinem Vater zum Traualtar schritt, hörte ich, wie alle klatschten und jubelten. Das lag daran, dass meine Nani ihre Blumen dabei hatte und den Gang entlang tanzte, und das hat mich so glücklich gemacht", erinnert sich Nicola im Gespräch mit People. Danach sei ihre Nervosität verschwunden gewesen.

"Ich kann kaum glauben, dass wir schon zwei Jahre verheiratet sind", freut sich die Schauspielerin. Die Ehe mit dem Sohn von David Beckham (48) habe sich bislang wie eine lange Übernachtungsparty mit ihrem besten Freund angefühlt. Ein Rat liegt Nicola auf dem Herzen: Sie empfiehlt Paaren, sich an ihrem großen Tag trotz des Trubels zwischendurch einen Moment der Zweisamkeit zu gönnen. "Ich weiß, dass auf Hochzeiten manchmal so viel los ist und so viele Leute da sind", erklärt sie und fügt hinzu: "Brooklyn und ich sind ein paar Mal weggelaufen und ich glaube, das gehört zu den wichtigsten Momenten."

Auch Brooklyn scheint noch ganz vernarrt in seine Nicola zu sein. Zum Hochzeitstag verfasste er sogar einen süßen Liebesbrief für seine Frau. "Ich bin so glücklich, dein Ehemann zu sein, du machst mich zu einem besseren Mann und du machst mich zur besten Version meiner selbst", stand auf dem weißen Zettel geschrieben, den die "Bates Motel"-Darstellerin stolz auf Instagram präsentierte. Darüber hinaus beteuerte er, eine Familie mit Nicola gründen zu wollen.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Mai 2023

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2024

