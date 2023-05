Cosimo Citiolo und Nathalie verraten ihr Liebesgeheimnis!

So schön kann Liebe sein! Seit mehr als drei Jahren schon sind der Realitystar Cosimo Citiolo (41) und seine Freundin Nathalie Gaus ein Paar. Gemeinsam waren sie 2022 in Das Sommerhaus der Stars zu sehen und im Januar 2023 reisten die beiden zusammen nach Australien, wo der Italiener im Dschungelcamp um den Sieg kämpfte. Auch wenn der gelernte Friseur an diesem Vorhaben scheiterte, so scheint er zumindest in der Liebe den Hauptgewinn gezogen zu haben. Nun verriet das Paar im Promiflash-Interview das Geheimnis seiner erfolgreichen Beziehung!

Im Februar auf der Pre-Valentinstagsparty von Prince Charming-Kandidat David Lovric offenbarte Nathalie im Gespräch mit Promiflash, wie aufmerksam ihr Freund sei: "Er schenkt mir immer Blumen. Wenn so ein Rosenmann vorbeiläuft, holt er mir immer Rosen. Voll süß." Cosimo erklärt deren besondere Verbindung damit, dass sie sich niemals verstellen müssten: "Wir haben beide Macken, aber wir akzeptieren uns so, wie wir sind. Wir suchen keine Fehler und das macht unsere Beziehung so stark."

Der ehemalige DSDS-Kandidat schätzt vor allem das fröhliche Wesen seiner Partnerin. Diese wiederum erklärt, warum sie besonders ihre Unterschiede zusammenschweißen: "Er ist so das Feuer. Ich bin das Wasser und wir ergänzen uns da ziemlich gut." Es scheint also, als würden sich Gegensätze wirklich anziehen!

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / nathalie_gaus Cosimo mit seiner Freundin Nathalie

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

