"Promis unter Palmen"-Claudia beendet Cosimo-Freundschaft

Claudia Obert (63) und Cosimo Citiolo (43) kämpfen aktuell bei Promis unter Palmen um den Sieg. In der siebten Folge der Realityshow fällt die High-Society-Lady aus allen Wolken, denn: Der ehemalige DSDS-Kandidat setzt sie eiskalt auf die Exit-Liste, obwohl er ihr zu Beginn der Show versprochen hatte, sie niemals rauszuschmeißen. Seine TV-BFF zeigt sich enttäuscht und macht ihrem Ärger direkt Luft. "Warum macht er das? Das ist Dummheit im Dienst. Ich mein, wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das in der Regel auch. Ich muss mich nicht noch bedanken, wenn ein vermeintlicher Freund mich so verarscht – ein nicht ernst zu nehmender Schleimer, was soll man dazu sagen?", wettert Claudia im Einzelinterview.

Cosimo möchte das so aber nicht auf sich sitzen lassen. Er sucht das Gespräch mit der 63-Jährigen – allerdings vergebens. Claudia weist seinen Versöhnungsversuch ab und kündigt ihm prompt die Freundschaft: "Cosimo, komm bitte nicht herein jetzt. Ich muss dir jetzt nichts erklären. Ich habe damit kein Problem, aber Versprechen und Halten sind zweierlei. Ich hoffe, deiner Nathalie bist du treuer." Den 43-Jährigen plagt ein schlechtes Gewissen, wie er im Einzelinterview zugibt: "In dem Moment habe ich mich scheiße gefühlt, weil ich mein Versprechen gebrochen habe."

In der kommenden Woche steht das große "Promis unter Palmen"-Finale an. Laut Bild-Informationen soll der Gewinner der dritten Staffel bereits jetzt feststehen: Demnach soll sich wohl Cosimo die goldene Kokosnuss und die Siegerprämie in Höhe von 44.200 Euro sichern. Damit gehen seine Mitstreiter Melody Haase (31), Menowin Fröhlich (37), Lisha Savage, Chris Manazidis und Nikola Glumac (29) leer aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer / Tan Nian Xing Die "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige