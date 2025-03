"Promis unter Palmen"-Yvonne und Cosimos Streit eskaliert

In Folge drei von Promis unter Palmen wird es emotional. Nachdem Cosimo Citiolo (43) für den Exit nominiert wurde, ist der Italiener vor allem auf seine Kollegin Yvonne Woelke (45) und ihren Partner Peter Klein (57) sauer. "Wenn ihr noch was im Internet über mich redet, gehe ich zu meinem Anwalt – und der macht Strafrecht, der kennt sich aus", droht er dem Pärchen. Die Blondine bricht daraufhin in Tränen aus und wendet sich von der Gruppe ab. Doch nur wenige Minuten später kehrt sie wutentbrannt zurück und schreit den The 50-Star an: "Wer bist du eigentlich? Du bist so ein A*schloch."

Yvonne durfte zuvor als Teamchefin bestimmen, wen sie auf die Abschussliste setzt. Dabei entschied sie sich für Kim Virginia Hartung (29) und Cosimo. Viele der anderen Teilnehmer waren davon enttäuscht, da Kürsat Chico Yildirim in dem vorangegangenen Spiel absichtlich verloren hatte. Doch die Erzfeindin von Iris Klein (57) hat ihre Gründe, weshalb sie den Lottomillionär nicht nach Hause schicken möchte. Nach ihrem Tobsuchtsanfall tröstet der Dortmunder die Influencerin. "Ich bin froh, dass Chico da ist, und ich würde ihn auch niemals rauswerfen. Er muss mich ja beruhigen."

Cosimo und Yvonne haben bereits seit Jahren ein schlechtes Verhältnis. 2023 waren die beiden TV-Stars im Rahmen des Dschungelcamps in Australien. Dabei soll der "Ketchup Mayo Sandwich"-Interpret mitbekommen haben, wie Yvonne und Peter eine Affäre hatten und dies umgehend an Iris weitergetragen haben. "Er ist nicht mal fünf Stunden aus dem Camp und ruft Iris Klein an und erzählt irgendeine Sche*ße!", behauptete die Berlinerin damals im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

Joyn Yvonne Woelke, Melody Haase, Menowin Fröhlich und Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke bei den Reality Awards im Dezember 2024

Anzeige Anzeige