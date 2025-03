Darum ist Cosimo Citiolo auf Reality-Formate angewiesen

Cosimo Citiolo (43), bekannt aus Formaten wie Deutschland sucht den Superstar und dem Dschungelcamp, hat offen über seine finanziellen Sorgen gesprochen. Der Reality-TV-Star, der sich im Laufe seiner Karriere als schillernde Persönlichkeit in der deutschen Unterhaltungswelt einen Namen gemacht hat, gab während seiner Teilnahme im Dschungelcamp 2023 zu, dass ihn vor allem seine Insolvenz beschäftigt. In einem ehrlichen Moment erklärte er: "Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene." Dabei machte er auch klar, wie abhängig er von Reality-Shows geworden sei, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Cosimo, der Ende 2023 seine Verlobung mit der Kosmetikerin Nathalie Gaus bekanntgab, hat in seiner Karriere Höhen und Tiefen erlebt. Zwar konnte er sich als Influencer und Unternehmer einigermaßen stabilisieren, doch Spekulationen über Pleiten und finanzielle Engpässe begleiteten ihn immer wieder. Trotz dieser Schwierigkeiten blieb er eine beliebte Größe in der Fernsehlandschaft und ist auch in der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen zu sehen. Ob ihm dieses Format, bei dem er sich mit TV-Kollegin Yvonne Woelke (45) heftig gestritten hat, erneut Aufschwung für sein Einkommen und seine Karriere bringt, wird mit Spannung erwartet.

Abseits des Rampenlichts zeigt sich Cosimo als ein Mensch voller Leidenschaft und Überzeugung. Der aus Italien stammende Sänger, der in seiner Heimat Deutschland auch als "Checker vom Neckar" bekannt ist, verkörpert Energie und Direktheit – Qualitäten, die ihn bei Fans und Kollegen beliebt machen. Seine Beziehung zu Nathalie, die er einst in einer Disco kennenlernte, scheint ihm dabei großen Halt zu geben. Trotz der Höhen und Tiefen steht das Paar zusammen und schützt, so gut es geht, seine Privatsphäre. "Unsere Liebe gibt mir Kraft", verriet er in einem früheren Interview, das einen Blick auf seine empfindsame Seite offenbarte.

RTL Cosimo Citiolo bei "Shut the f* up! Silent Library" 2024

PicturePuzzleMedien/VOX Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

