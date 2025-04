Nathalie Gaus erfüllte sich mit Brust-OP einen Teenie-Traum

Die Reality-TV-Bekanntheit Nathalie Gaus (34) hat auf Instagram offen über den Grund für ihre Brustoperation gesprochen. In einer Fragerunde in ihrer Story wollte ein Follower wissen, warum sie sich für diesen Eingriff entschieden habe. Nathalie antwortete darauf ganz direkt: "Warum nicht? Man lebt nur einmal und ich wollte schon als Teenager große Brüste haben." Die Frau von Cosimo Citiolo (43) scheint mit ihrer Entscheidung mehr als zufrieden zu sein und teilte, dass sie aktuell sehr glücklich sei.

Allerdings räumte Nathalie auch ein, dass der Weg zu ihrem Wunschkörper nicht ohne Nachteile sei. So seien Rückenschmerzen und die Suche nach passender Kleidung die Kehrseite der Medaille. Dennoch scheint sie mit ihrer Entscheidung im Reinen zu sein. Sie schrieb weiter, dass sie sich zwar vorstellen könnte, eines Tages über eine Verkleinerung nachzudenken, momentan jedoch keine Notwendigkeit dafür sehe.

Momentan ist Nathalie Kandidatin der TV-Show "My Style Rocks". Täglich muss sie die fachkundige Jury rund um Harald Glööckler (59) mit neuen Outfits begeistern. Das gelingt ihr meistens fantastisch, doch ab und an steht ihr dort ihre große Oberweite im Weg. Mit ihrem Outfit für die Themenwoche "Hollywood-Diva" konnte sie den strengen Designer vor wenigen Tagen nicht überzeugen. "Es ist zu viel Brust. Man sieht nur Brust, Brust, Brust und sonst gar nichts", kritisierte Harald die 34-Jährige. Trotz der harten Kritik ließ die Jury Nathalie weiter. Ob sie sich in diesem Jahr sogar den Sieg sichern kann?

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Juli 2024

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus, Realitystar

