Llambi sicher: Knossis Zeit bei "Let's Dance" ist bald um

Ist es heute aus für Knossi (36)? Der Streamer macht in diesem Jahr bei Let's Dance mit und stellt seine Tanzkünste unter Beweis. Dabei startete der Internetstar von null auf – vorher hatte er nicht wirklich Tanzerfahrung. Dennoch legte er eine rasante Lernkurve hin und wurde von Woche zu Woche besser. Juror Joachim Llambi (58) ist sich nun aber sicher: Knossis Zeit bei "Let's Dance" neigt sich dem Ende zu.

In der aktuellen Folge der Show tanzte der "7 vs. Wild"-Star mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) zuerst einen Quickstepp und in der zweiten Runde einen Cha-Cha-Cha. Mit beiden konnte er Llambi allerdings nicht überzeugen. "Ich habe dich die ganze Zeit genossen hier, weil du immer präsent warst und voll on Fire. [...] Aber ganz ehrlich: Heute war der Tag, wo so eine Grenze erreicht wurde, und die hast du heute nicht übersprungen", äußerte der Tanzprofi seine Kritik. Motsi Mabuse (42) verteidigte ihn daraufhin – doch schafft es insgesamt nur auf 21 Punkte.

Auch die Zuschauer der Tanzshow sind nicht mehr so überzeugt von Knossi. "Knossi gibt Gas und macht Laune, aber tänzerisch schwierig. Alles mehr gehoppelt und gehüpft. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er das super gemacht, viel besser als viele andere. Weiterkommen wäre aber halt nicht verdient", kommentiert etwa ein Fan auf Twitter. Auch andere sind sich sicher, dass es nicht für das Halbfinale nächste Woche reicht.

