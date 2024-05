Felix Lobrecht bekommt jedes Jahr Anfrage für "Let's Dance"

Nimmt er womöglich bald an Let's Dance teil? In der beliebten Tanzshow versuchen jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Stars und Sternchen aus unterschiedlichen Branchen das Tanzen zu erlernen. Aktuell sind es unter anderem Gabriel Kelly (22), Mark Keller (58) und Jana Wosnitza (30), die um den Titel Dancing Star kämpfen. Einen Promi möchten die Personen hinter dem Format wohl unbedingt mal dabeihaben: Felix Lobrecht (35)! "Die probieren es jedes Jahr wieder mit 'Let's Dance'", plaudert der Komiker in einem TikTok-Clip von Tahsim aus. Der Internetstar würde den Stand-up-Comedian durchaus gerne in der Tanzsendung sehen: "Ich glaube, du hast eine Begabung dafür. Ich sehe dich bei 'Let's Dance' und ich glaube, Motsi Mabuse (43) wäre ein Fan von dir."

Die beiden sprechen zudem über das berühmt-berüchtigte Dschungelcamp. Dafür habe Felix noch keine Anfrage erhalten. Interesse an dem TV-Abenteuer habe er aber ohnehin nicht. "Ich kann es wirklich komplett ausschließen, dass ich jemals auch nur in die Nähe von diesem Dschungelcamp gehe", erklärt der 35-Jährige.

Im Gegensatz zu Felix würde sich ein Star sehr über eine Anfrage für "Let's Dance" freuen. "Bei diesem Format habe ich noch nicht mitgemacht und ich würde mich über eine Einladung als Kandidat freuen!", verriet Menderes Bağci (39) in der YouTube-Show "Kennt Jeder" und schickte im selben Zuge noch seine Bewerbung für die beliebte Tanzshow raus.

Getty Images Felix Lobrecht im Februar 2023

Instagram / menderesbagci Menderes Bagci, Sänger

