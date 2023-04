Unter Tränen: Knossi tanzt bei "Let's Dance" für seine Mama

Knossi (36) kämpft bei Let's Dance mit den Tränen. Der Streamer gehört derzeit zu den Kandidaten der beliebten Tanzshow. Zusammen mit Urgestein Isabel Edvardsson (40) schwingt er das Tanzbein. Sendung für Sendung kämpft der Internetstar sich vor allem mit seinem Humor und seiner sympathischen Art weiter. In der neunten Show wird unter dem Motto "Magic Moments" getanzt – und Knossi widmet seinen Tanz seiner Mama.

In der neunten Folge "Let's Dance" performt Knossi seinen Freestyle-Tanz dem wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben: seiner Mutter Ida. Schon beim Training meint er: "Da, wo ich heute stehe, wäre ich nicht ohne meine Mutter. Ich hätte mich nicht so kreativ entfalten können, ohne meine Mutter." Bevor dann in der Show sein Tanz startet, sorgt der 36-Jährige dann für eine Premiere. Mama Ida darf den Tanz in vorderster Reihe auf dem Parkett verfolgen. "Mama, du bist dafür verantwortlich, dass ich hier mitmache. Du hast dir das so gewünscht. [...] Schau mal, das ist heute deine Show", erklärt er ihr unter Tränen. Und dann wird er sogar mit 26 Punkten belohnt.

Für Knossi scheint derzeit aber nicht nur Mama wichtig zu sein, sondern auch seine Trainerin Isabel. Nach der Punktevergabe hat auch die gebürtige Schwedin für ihren Schützling nur Lob und Tränen: "Du hast eine wahnsinnige Gabe, dich emotional so reinzuhängen. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die du gemacht hat. Ich bin so stolz."

Anzeige

RTL Knossi mit "Let's Dance"-Tanzpartnerin Isabel Evardsson

Anzeige

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

RTL Knossi mit "Let's Dance"-Tanzpartnerin Isabel Evardsson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de