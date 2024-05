Welches der Paare soll "Let's Dance" heute Abend verlassen?

Bei Let's Dance wird es schon heute Abend wieder ernst – und vor allem emotional. Die verbleibenden Paare werden nicht nur wie jede Woche ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen, sondern dabei auch diesmal ihre persönlichen Magic Moments vertanzen. Doch für welchen Promi wird das Abenteuer noch am selben Abend ein Ende finden? Noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2024" sind neben Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) auch Lulu Lewe und Massimo Sinató (43). Mit ihrem sexy Contemporary haute die Sängerin die Jury in der vergangenen Woche regelrecht vom Hocker.

Sie sind aber nicht die Einzigen, die noch immer um den Verbleib in der Show tanzen. Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) werden sich heute Abend an einen Freestyle zu "Tango" und "Singin' In The Rain" von Gene Kelly wagen. Bei Gabriel Kelly (22) und seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) wird es bei ihrem Magic Moment nicht nur emotional, sondern auch ganz privat – die beiden performen neben dem Song "Bei dir" von Kummer auch zum Kelly-Original "Let Go". Die letzten zwei Paare im Kampf um den Pott sind Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) sowie Valentin Lusin (37) mit Weltenbummlerin Ann-Kathrin Bendixen. Letztere kann ihr großes Comeback feiern, nachdem Tony Bauer (28) aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste.

Zuletzt verkündete RTL jedoch nicht nur einen Wechsel im bestehenden Cast, sondern auch in puncto Location. Denn statt in ihrem üblichen Studio werden die verbleibenden Paare in der kommenden Woche im Theater in Köln über die Bühne fegen. Der Grund: Der Abend wird ganz unter dem Motto "Let’s Dance - A Special Musical Night" stattfinden. Für die Promi-Profi-Duos bedeutet das, dass sie die Bühne von "Moulin Rouge" im Viertelfinale zu eigen machen werden. Dabei performen sie alle zu den bekannten Hits des beliebten Musicals.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Moulin Rouge! Das Musical Die "Let's Dance"-Profis

