Raserei: Fußballer Marius Wolf wurde von Polizei angehalten!

Da war er wohl zu schnell unterwegs! Marius Wolf (27) zeigt sich auf dem Fußballplatz regelmäßig von seiner besten Seite. Als Mittelfeldspieler konnte er beim Fußballklub Borussia Dortmund schon so einige Male überzeugen. Doch so vorbildlich sich der Kicker auch jobtechnisch zeigt, hält er sich im Privatleben anscheinend nicht so gerne an Regeln. So auch jetzt: Der Sportler wurde auf der Straße von Zivilpolizisten angehalten!

Wie Bild berichtet, sei der 27-Jährige in seinem roten Ferrari auf dem Weg zum Fußballtraining gewesen. Ein Schnappschuss zeigt, wie er einem Beamten seine Fahrzeugpapiere aushändigt und dabei sichtlich genervt schaut. Eine Pressesprecherin der nordrhein-westfälischen Polizei schildert: "Kollegen sind mit einem Fahrzeug dem Wagen (von Marius) gefolgt und haben einen Geschwindigkeitsvorwurf gefilmt." Der BVB-Spieler habe mehrere Autos überholt und dabei deutlich das Geschwindigkeitslimit überschritten.

Der Vorfall kommt wohl alles andere als überraschend, denn Marius machte sich bei der Polizei bereits 2019 nicht sonderlich beliebt. Wie Sport Bild schildert, musste er satte 200 Tausend Euro bezahlen, weil er viel zu schnell und noch dazu ohne Führerschein gefahren war.

Getty Images Marius Wolf, Fußball-Profi

Getty Images Marius Wolf, Fußball-Profi

Getty Images Marius Wolf, Fußball-Profi

