Herz-Operation: So ging es Fußballstar Marius Wolf davor

Marius Wolf (27) gibt Einblicke in seine Gefühlswelt. Der Fußballer steht aktuell beim Bundesligaverein Borussia Dortmund unter Vertrag, wo er als Rechtsverteidiger eine äußerst gute Saison absolviert. Zuletzt wurde allerdings bekannt, dass der Sportler sich im November einer Herz-Operation unterziehen musste, nachdem er von einem ständigen Schwindelgefühl geplagt wurde. Nun spricht der Kicker selber ganz offen über den nicht ungefährlichen Eingriff.

"Ich hatte ein Vorhof-Flimmern im Herzen. Der Herzrhythmus war nicht normal", erklärt der 27-Jährige im "19:09 – der schwarzgelbe Talk". Danach sei Marius direkt ins Krankenhaus gegangen. Nach entsprechenden Untersuchungen habe er "relativ schnell gesagt, dass ich die OP machen muss, dass als Leistungssportler eigentlich kein Weg daran vorbeiführt. Das ging alles innerhalb von drei Tagen", berichtet der BVB-Star weiter. Die Zeit davor war nicht leicht. "Es war eine schlaflose Nacht. Ich lag zu Hause im Bett und wusste nicht, was los ist. Die Gedanken beschreibe ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall nicht schön."

Marius absolvierte im vergangenen Jahr sein letztes Spiel am 29. Oktober in Frankfurt, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Sein Comeback feierte er ebenfalls bei einem Auswärtssieg am 25. Januar in Mainz. Seit dem 18. Spieltag stand er dann, mit einer Ausnahme, in jeder Partie in der Startelf – und hat maßgeblichen Anteil an der aktuellen Siegesserie des BVB.

Getty Images Marius Wolf, Oktober 2022

Getty Images Marius Wolf, Fußballer des BVB

Getty Images Marius Wolf, Fußballstar

