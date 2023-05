Taylor Swift löscht ein Video über Beziehung zu Joe Alwyn!

Was ist da los? Taylor Swift (33) war über sechs Jahre mit Joe Alwyn (32) durchs Leben gegangen. In dieser Zeit war der Schauspieler eine der größten Inspirationen für die Musikerin gewesen. Im April hatten dann jedoch Gerüchte die Runde gemacht, dass das Paar sich getrennt haben soll. Bestätigt wurden diese Behauptungen zwar nicht, doch nun gibt es weitere Indizien für eine Trennung: Taylor löschte ein Video, in dem sie über ihre Beziehung zu Joe sprach!

In dem Clip, den sie mit "Hintergründe zum Song – Lavender Haze" betitelte, sprach sie über ihre Partnerschaft mit Joe und darüber, diese im Rampenlicht zu führen. "In meiner Beziehung mussten wir sechs Jahre lang seltsamen Gerüchten und Boulevardmedien ausweichen, und wir haben sie einfach ignoriert", erklärte Taylor. Es gehe in dem Song darum, diese Dinge zu ignorieren und die Wahrheit zu beschützen. Doch dieses Video wurde nun von ihrem Instagram-Profil gelöscht. Auch der Link zum Musikvideo wurde entfernt.

Ob ein anderer Mann der Grund dafür ist? Am Mittwoch machten nämlich weitere Gerüchte um das Liebesleben der Sängerin die Runde. Taylor soll wieder verliebt sein, und zwar in keinen Geringeren als Matty Healy (34). Das behauptete ein Insider gegenüber The Sun: "Sie und Matty sind wahnsinnig ineinander verliebt. Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an."

Getty Images Taylor Swift, iHeartRadio Award 2023

Getty Images Joe Alwyn, 2022

Getty Images Matty Healy, Sänger

