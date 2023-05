Nach Trennung: Datet Taylor Swift jetzt etwa Matty Healy?

Hat sie sich schon neu verliebt? Vor wenigen Wochen hatten traurige Neuigkeiten die Runde gemacht: Taylor Swift (33) soll sich nach sechs Jahren von dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (32) getrennt haben. Bislang bestätigten die beiden die Gerüchte allerdings noch nicht. Die "Shake It Off"-Interpretin scheint aber schon über ihren Ex hinweg zu sein – Taylor soll nun mit dem The-1975-Frontmann Matty Healy anbandeln!

Das behauptet nun ein Insider gegenüber The Sun. "Sie und Matty sind wahnsinnig ineinander verliebt. Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an", meint die Quelle und fügt hinzu, dass sie vor rund zehn Jahren schon einmal zusammen waren, es damals aber nicht geklappt hätte. Er soll sie sogar am kommenden Wochenende bei einem ihrer Konzerte besuchen: "Sie hat ihren Freunden erzählt, dass Matty am Wochenende nach Nashville fliegt, um sie auf der nächsten Etappe ihrer Tour zu unterstützen."

Die angebliche Romanze der zwei Musik-Stars soll laut des Informanten schon seit einigen Wochen gehen – die zwei sollen auch in regem Austausch stehen: "Sowohl Matty als auch Taylor waren in den letzten Wochen auf Tournee, also haben sie sich viel über FaceTiming und SMS ausgetauscht." Die Grammy-Gewinnerin soll es kaum abwarten können, den Sänger am Wochenende wiederzusehen.

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Getty Images Sänger Matt Healy

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

