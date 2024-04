Travis Kelce feiert Taylors neues Album wie ein "Swiftie"!

Für Taylor Swifts (34) Fans war die vergangene Woche superaufregend: Die Sängerin hat nämlich in einer Nacht 31 neue Songs veröffentlicht! Das Album "The Tortured Poets Department: The Anthology" wird von den Swifties seither bis ins kleinste Detail analysiert. Aber die Supporter der Sängerin sind nicht die einzigen, die die Platte feiern. Auch Travis Kelce (34) soll die neue Musik seiner Freundin lieben. Das verrät nun ein Insider gegenüber ET. "Travis unterstützt das Album aus vollem Herzen und ist sehr froh, ein Teil von Taylors Geschichte sein zu dürfen. Er ist ein Swiftie durch und durch und ist sehr stolz auf sie", meint die Quelle.

Dass Travis das Album toll findet, können sich die Swifties gut vorstellen. Denn wenn man den Fantheorien Glauben schenken kann, wurden dem Football-Spieler gleich zwei supersüße Songs gewidmet. "So High School" und "The Alchemy" heißen die Lieder, deren Texte heftige Anspielungen auf Football und Travis als Person machen. Zum Beispiel singt die Pop-Sensation: "Hemden aus, und deine Freunde heben dich über ihre Köpfe/ Bier klebt auf dem Boden/[...] Wo ist die Trophäe?/ Er kommt auf mich zugerannt". Für die Fans sind diese Zeilen ein klarer Beweis. "Sie singt buchstäblich von damals, als sie beim Superbowl war! Es geht um den Gewinn von Travis' Team!" schreibt ein User auf X.

Wie begeistert Travis von der Musik seiner Partnerin ist, hat er auch schon in einem früheren Interview mit ET preisgegeben. Damals sagte er in Bezug auf Taylors Welttournee, die nächsten Monat weiter geht: "Sie wird durch ganz Europa und das Vereinigte Königreich reisen. Es wird keine einzige schlechte Show geben, soviel kann ich euch sagen. Es wird klasse, natürlich muss ich da dabei sein." Ob auch von dem neuen Album Songs in die Setliste der Show aufgenommen werden, hat Taylor allerdings noch nicht verraten.

Taylor Swift und Travis Kelce auf dem Coachella 2024

Travis Kelce im Februar 2024

