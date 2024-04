Lied über Matty Healy? Taylor Swift erklärt einen Songtext

Taylor Swift (34) erklärt sich! Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Sängerin mit "The Tortured Poets Department" ihr 11. Album. Natürlich analysieren ihre Fans jeden Song bis ins kleinste Detail – so vermuten sie, dass Hits wie "The Smallest Man Who Ever Lived" oder "My Boy Only Breaks His Favorite Toys" von Taylors ehemaliger Romanze mit Matty Healy (35) handeln. Über letzteres Stück äußerte sich die US-Amerikanerin nun im Gespräch mit Amazon Music. "Du bist das Lieblingsspielzeug von jemandem, bis er dich kaputtmacht und dann nicht mehr mit dir spielen will", erklärte sie und ergänzte: "So geht es vielen von uns in Beziehungen, in denen wir am Anfang von einer Person so geschätzt werden, und dann machen sie uns plötzlich kaputt oder werten uns in ihren Augen ab."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht Taylor noch intensiver auf die tiefere Bedeutung des Liedes ein: "Wir klammern uns immer noch an: 'Nein, nein, nein. Du hättest sehen sollen, wie sie mich das erste Mal gesehen haben. Sie werden wieder so sein.'" Am Ende fasst sie das Lied wie folgt zusammen: "Es ist also eine Art Song über Verleugnung, damit man in dieser Welt leben kann, in der es noch Hoffnung für eine giftige, kaputte Beziehung gibt."

Matt selbst äußerte sich bereits zu dem Album seiner Verflossenen. "Oh, ich habe nicht wirklich hineingehört, aber ich bin sicher, dass es gut ist", erklärte er lachend gegenüber TMZ. Bereits 2014 hatten sich Taylor und der Brite kennengelernt. Rund ein Jahr später gingen sie dann miteinander aus. Vergangenes Jahr bandelten die beiden Musiker dann mutmaßlich wieder an – sie wurden händchenhaltend gesichtet.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2019

