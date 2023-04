Nach sechs Jahren: Taylor Swift und Joe sollen getrennt sein

Ist bei dem Hollywood-Traumpaar alles aus? Sängerin Taylor Swift (33) und ihr Freund Schauspieler Joe Alwyn (32) sind seit rund sechs Jahren ein Paar. Über die Beziehung der beiden ist nicht viel bekannt. Zuletzt soll sie ihm mit "All Of the Girls You Loved Before" einen weiteren Song gewidmet haben. Doch jetzt der Schock für die Fans des Paares – ein Insider behauptet, bei Taylor und Joe sei alles aus!

Ein Insider behauptet bei Entertainment Tonight, dass das Paar sich getrennt habe. "Sie sind schon seit ein paar Wochen getrennt. Sie haben sich auseinandergelebt", erläutert der Insider weiter. Die beiden sollen sich aber im Guten getrennt haben, ohne größeres Drama. "Deshalb war Joe auch bis jetzt bei keiner ihrer Shows", erklärt der Insider zu Joes Abwesenheit bei Taylors zurzeit laufender "The Eras Tour".

Spekulationen rund um eine mögliche Trennung von Taylor und Joe kursierten bereits vor wenigen Tagen online. Fans auf TikTok bemerkten in verschiedenen Videos, dass Joe nicht in der VIP-Box mit ihrer Familie und ihren anderen Freunden feierte: "Er kann nicht immer da sein. Er hat ja auch seine eigene Karriere", bemerkten hier einige.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Joe Alwyn im Oktober 2022

