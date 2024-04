Taylor Swift und Travis Kelce genießen Date in Los Angeles!

Neben dem Trubel um ihr neues Album und den Proben für die Europatour findet Taylor Swift (34) auch Zeit für ihren Liebsten. Auf einem Foto, das Us Weekly vorliegt, sieht man die Sängerin mit Travis Kelce (34) in einem Restaurant in West Hollywood sitzen. Die beiden teilen sich eine Sitznische und schauen sich intensiv in die Augen. Die "Fortnight"-Interpretin trägt für die Date-Night ein schwarzes, ärmelloses Oberteil, während der Footballspieler ein lockeres weißes Hemd zum Besten gibt. Ein Fan auf X findet die Tatsache, dass sie auf der gleichen Seite des Tisches sitzen, super: "Zusammen auf einer Sitzbank – ich liebe es, das zu sehen!" Ein anderer Nutzer zweifelt deshalb an den beiden: "Warum sind sie eines dieser Pärchen, die nebeneinandersitzen müssen?"

Für viele Swifties erweckt das Bild Erinnerungen an ein Date von Taylor und ihrem Ex Joe Alwyn (33). Ein Foto ging damals viral auf X, weil die Sängerin auf einem Stuhl saß, während der Schauspieler es sich auf einer gepolsterten Bank gemütlich machte. Das damalige Paar schaute noch dazu ziemlich betrübt aus. Ein Fan hatte eine starke Meinung zur Sitzverteilung: "Taylor Swift auf einem Stuhl hocken zu lassen, während du selbst auf der Bank sitzt, ist komplett verrückt!"

Durch Taylors neue Platte "The Tortured Poets Department" steht Joe aktuell wieder mehr in der Öffentlichkeit. Es wird vermutet, dass die Musikerin in mehreren Songs ihre Ex-Beziehung aufarbeitet. Allerdings soll dem Schauspieler das Rampenlicht nicht sonderlich gut gefallen. Ein Insider steckte Daily Mail, dass der "The Favourite"-Star nicht über das Album sprechen wolle. "Er hat einen Film, der bald herauskommt und auf den er sich konzentriert. Er wird Interviews geben, aber Fragen über Taylor wird er keine beantworten", erklärte die Quelle.

ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift in London 2022

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

