Rippen-OP: Katja Krasavice kann Eingriff nicht verstehen

Alles würde Katja Krasavice (26) nicht an sich machen lassen! Sie hat sich schon einige Male unters Messer gelegt, um ihr Aussehen zu optimieren: Nicht nur ihre Nase und ihre Brüste ließ sich mehrmals machen, sondern auch ihr Hinterteil mit einem Brazilian Butt Lift pimpen. Außerdem hat sie sich auch ihre Lippen immer wieder mit Fillern vergrößert. Doch eine OP schließt Katja ganz entschieden aus!

"Was ich niemals machen würde, was ich auch nicht verstehe, [...] ist diese Rippen-OP", erzählt sie Bild. Auch ihre Po-Operation würde Katja heute bereuen, da sie sehr gefährlich sei und man daran sterben könne. Sich eine Rippe für eine schmalere Taille entfernen zu lassen, kommt also nicht infrage: "Da werden doch die Organe hier geschützt!" Inzwischen sei die Musikerin auch allgemein kein Fan mehr von krassen OPs, weil sie sich Sorgen um ihre Gesundheit mache. Die Sängerin träume zwar von einer weiteren Brust-OP, habe sich aus Angst aber noch nicht dazu durchringen können.

Die gesundheitlichen Probleme bei einer Rippenentfernung sind tatsächlich beträchtlich, wie beispielsweise Sophia Vegas (35) am eigenen Leib erfahren musste. Für die Wespentaille hatte sich die Ex von Bert Wollersheim (72) 2017 operieren lassen. Seitdem hatte sie schon mehrere Bauchwandrisse und leidet teilweise unter enormen Schmerzen.

Getty Images Katja Krasavice, Sängerin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Getty Images Sophia Vegas im Januar 2018

