Lavendel-Lila: Chrissy Teigen strahlt in 70er-Jahre-Look!

Ein echter Hingucker! Vor vier Monaten war die Familie von Model Chrissy Teigen (37) und Ehemann John Legend (44) um ein weiteres Mitglied gewachsen. Die kleine Esti hatte das Licht der Welt erblickt und unterstützt ihre Geschwister Luna (7) und Miles (4) seitdem darin, die prominenten Eltern auf Trab zu halten. Nun genoss das Paar aber einen festlichen Abend ganz ohne Kinder und amüsierte sich auf einer Mottoparty im Thema der 1970er Jahre. Dabei muss man festhalten: Chrissy sieht auch ganz in Lila umwerfend aus!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Dreifach-Mama Schnappschüsse von sich und ihrem Mann, der farblich auf sie abgestimmt gekleidet war. Chrissys mit Pailletten bestickte Hosen- und Bustier-Kombination wurde durch Federn an den Waden aufgepeppt und in ein echtes Disco-Outfit verwandelt. Das Ensemble wurde durch eine lilafarbene Federboa komplett gemacht. Seine langen Haare trug das Model glatt und mit glitzernder Kopfbedeckung.

Doch auch das Make-up wurde dem restlichen Look angepasst und Chrissys Augen mit funkelndem Glitzerlidschatten betont. In ihrer Bildunterschrift findet die Schönheit folgende Worte: "Ich hätte die 70er Jahre entweder verachtet (Tanzen/Pailletten) oder wäre aufgeblüht (Drogen/Wackelpudding), ich kann mich nicht entscheiden." Modetechnisch hätte sie in dieser Aufmachung aber eindeutig gut reingepasst!

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen ganz in lila im Mai 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend auf einer Mottoparty im Mai 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen auf einer Mottoparty im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de