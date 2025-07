John Legend reagiert auf Kanyes "Kartoffelpüree"-Beleidigung

John Legend (46) hat sich erstmals zu einer bizarren Beleidigung geäußert, die Kanye West (48) vor einigen Monaten gegen ihn gerichtet hatte. Während eines Radiointerviews bei "Hot 97" am 1. Juli scherzte der Sänger über Kanyes Aussage, er rieche angeblich "nach Kartoffelpüree". "Ich frage mich, was für Kartoffeln? Mit Käse, Knoblauch?", bemerkte John lachend. Doch beim Thema Kanye blieb es nicht nur bei einem Scherz. Im selben Gespräch äußerte John auch sein Bedauern über die Entwicklung des Rappers und Modedesigners in den vergangenen Jahren: "Es ist traurig, jemanden, der so viel beeindruckende Kunst geschaffen hat, nun als Quelle von Hass und Bitterkeit zu erleben."

Die seltsame Aussage über Johns angeblichen Geruch hatte Kanye bereits im März während eines Interviews gemacht – bei dem er damals in einer schwarzen, KKK-ähnlichen Robe gekleidet war. Seitdem sorgt Kanye, einst für seine musikalische Brillanz gefeiert, eher mit Skandalen als mit kreativen Erfolgen für Schlagzeilen. Seine rechtsextremen und antisemitischen Äußerungen haben nicht nur eine Welle der Empörung ausgelöst, sondern auch viele frühere Weggefährten, darunter John, auf Distanz gehen lassen. In einem weiteren Statement zeigte sich John enttäuscht darüber, wie tief sein ehemaliger Kollege in eine Spirale negativer Gedanken und Obsessionen geraten sei.

John und Kanye teilten einst eine enge Bindung. So war John der erste Künstler, den Kanye im Jahr 2004 für sein Label GOOD Music unter Vertrag nahm. Ihre gemeinsamen musikalischen Projekte markierten einen Meilenstein in beiden Karrieren. Doch inzwischen hat sich die ohnehin komplizierte Beziehung der beiden endgültig verschlechtert. John, der wiederholt betont hat, dass sie früher eine inspirierende Zusammenarbeit verband, erklärte, Kanyes extreme politische Äußerungen und sein Verhalten in den vergangenen Jahren hätten zu unüberwindbaren Differenzen geführt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Legend und Kanye West

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und John Legend, Februar 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und John Legend im August 2006 in New York