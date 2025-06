John Legend feiert zweiten Geburtstag seines Sohnes am Beach

Wren Alexander Stephens (2) hat einen ganz besonderen Geburtstag. Der Sohn von John Legend (46) und Chrissy Teigen (39) wurde am 19. Juni 2023 geboren. Der 19. Juni, Juneteenth genannt, ist in der amerikanischen Geschichte ein bedeutsames Datum, da er das Ende der Sklaverei am 19. Juni 1865 markiert. In einem Instagram-Post für Wren lässt der "All Of Me"-Interpret dies nicht unerwähnt. "Unser Juneteenth-Geburtstagskind Wren lebt sein bestes Leben", schreibt der Musiker. Dazu postet er ein zuckersüßes Foto des Kleinkindes am Strand. In einem grün gestreiften Outfit strahlt der kleine Junge darauf in die Kamera.

Neben Wren haben John und Chrissy drei weitere Kinder: Luna Simone (9), Miles Theodore (7) und Esti Maxine. Die Kinderschar hält das Ehepaar ganz schön auf Trab. Doch die Moderatorin und der Sänger genießen den chaotischen Alltag zu Hause. Zum Vatertag widmete die Influencerin ihrem Partner einen niedlichen Beitrag im Netz, in dem sie hervorhob, was für ein wundervoller Vater er sei. Zu einer Reihe von Schnappschüssen des Grammy-Gewinners schrieb sie: "Unser Ein und Alles."

Ein Spross der Familie sorgte eine Zeit lang für Besorgnis. Miles musste im vergangenen Jahr während eines Fußballcamps ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Siebenjährigen wurde eine bakterielle Infektion festgestellt, die schließlich zu einer weiteren Diagnose führte. Der Promi-Sohn hat Typ-1-Diabetes. Im People-Interview berichtete seine Mutter vor einigen Wochen, wie die Familie damit umgeht. "Unsere ganze Lebensweise hat sich verändert", berichtete sie.

John Lamparski / Getty Images, Instagram / johnlegend Collage: John Legend und sein Sohn Wren

Instagram / johnlegend Wren Alexander Stephens, Sohn von John Legend

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna