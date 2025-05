John Legend vermutet: Deshalb hat Kanye West sich verändert

John Legend (46) hat in einem neuen Interview offen über einen möglichen Grund gesprochen, warum sein einst enger Freund Kanye West (47) sich so stark verändert haben könnte. Im Gespräch mit der Sunday Times blickte der Sänger darauf zurück, wie er mit Kanye zusammen an dessen 2004er Album "The College Dropout" arbeitete, was auch für seinen eigenen Durchbruch entscheidend war. John beschrieb den früheren Kanye als leidenschaftlich und visionär, der nicht nur für sich, sondern auch für sein Umfeld große Träume hegte. Doch inzwischen gebe es massive Brüche zwischen ihnen; spätestens nachdem Kanye wiederholt mit antisemitischen und rechten Aussagen für Aufsehen sorgte. John erklärte, dass sie ihre Freundschaft nicht aufrechterhalten konnten, insbesondere nachdem Kanye 2020 für das US-Präsidentenamt kandidierte und Donald Trump (78) offen unterstützte.

Auf die Frage, was aus dem einstigen Musikerfreund geworden sei, führt John die tiefen Veränderungen bei Kanye auf ein dramatisches Lebensereignis zurück: den Tod seiner Mutter Donda im Jahr 2007. "Nach dem Tod seiner Mutter gab es definitiv einen Unterschied", ist John sich sicher. Kanye Wests Mutter war nach mehreren kosmetischen Operationen im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Der Verlust hinterließ tiefe Spuren bei dem Rapper, wie auch die Benennung zweier Alben und seiner privaten Schule "Donda Academy" nach ihr verdeutlicht. John betonte, er habe "nie einen Hinweis auf die heutigen Obsessionen mit Antisemitismus und Anti-Schwarzen-Rhetorik" gesehen, doch nach Dondas Tod habe Kanyes Niedergang begonnen und zuletzt immer mehr Fahrt aufgenommen. Psychoanalysieren wolle er Kanye jedoch ausdrücklich nicht.

Johns Worte werfen einen persönlichen Blick auf die inzwischen zerbrochene Freundschaft zweier Superstars, die viele Jahre eng zusammenarbeiteten. Während John dankbar an die gemeinsame Zeit zurückdenkt – "Kanye hat mir den Weg in die Musikbranche geebnet, nachdem ich überall abgelehnt worden war" –, fiel der Bruch schwer. Ausschlaggebend waren nicht nur öffentliche Kontroversen, sondern auch persönliche Enttäuschungen, wie John einst im Podcast "The Axe Files" schilderte. Kanye sei wegen mangelnder Unterstützung für seine politische Karriere tief getroffen gewesen. John selbst lebt inzwischen mit seiner Frau Chrissy Teigen (39) und vier gemeinsamen Kindern ein eher ruhiges Familienleben und hält sich aus den meisten Skandalen des Showgeschäfts bewusst heraus.

Getty Images Kanye West und John Legend, Februar 2005

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

