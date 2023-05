Matthias Mangiapane feierte Hochzeitstag mit schwarzer Torte

Matthias Mangiapane (39) hat Hubert Fella (55) am Hochzeitstag ganz schön verwöhnt. Vor fünf Jahren haben sich die Hot oder Schrott – Die Allestester-Stars das Jawort gegeben. Zuvor waren sie bereits rund elf Jahre lang ein Paar – zwei davon führten sie eine Fernbeziehung. Doch mittlerweile leben sie gemeinsam in einem Haus, direkt neben Matthias' Eltern. Die waren auch an seinem Hochzeitstag zu Gast, an dem er ordentlich aufgetischt hat. Der Hingucker war eine schwarze Torte!

Im Gespräch mit Promiflash verriet der diesjährige Kampf der Realitystars-Teilnehmer: "Unseren fünften Hochzeitstag haben wir zu Hause verbracht. Ich habe das Wohnzimmer wunderschön dekoriert – mit einer goldenen Fünf, mit unseren Buchstaben als goldene schwebende Ballons, habe eine ganz, ganz tolle Torte bestellt." Diese war komplett schwarz mit goldenen Details. "Ich liebe ja Schwarz-Gold", schwärmte der 39-Jährige. Die Torte gab es als Dessert zu einem Spargelmenü, das er serviert hatte.

Nach fünf Jahren Ehe habe sich für Matthias nicht viel geändert: "Außer, dass mein Nachname mir immer noch etwas komisch vorkommt auf normalen Unterlagen, wenn nicht Mangiapane, sondern Fella drauf steht." Die Beziehung sei über die Jahre viel schöner und immer intensiver geworden. "Das liegt aber glaube ich auch daran, weil wir uns gegenseitig trotzdem die Freiheit lassen, dass jeder seinen eigenen Freundeskreis hat, wir einen gemeinsamen Freundeskreis haben, auch mal getrennt in den Urlaub gehen können und jeder seinen Vorlieben und Interessen nachgehen kann", fasste der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer zusammen.

Matthias Mangiapane und Hubert Fellas Hochzeitstorte

Matthias Mangiapane und Hubert Fella im Mai 2023

Hubert Fella und Matthias Mangiapane an ihrem fünften Hochzeitstag

