Flocke und Matthias Mangiapane crashen die Forsthaus-Ruhe

In Folge 16 und damit kurz vor dem Endspurt hält Forsthaus Rampensau noch eine ganz besondere Überraschung für die Promis bereit. Die bisher eher partyfaule Runde wird noch mal ordentlich aufgemischt – Kevin Platzer (26) alias Flocke und Matthias Mangiapane (41) ziehen als Nachzügler ein! Während die Freude bei dem amtierenden Rampensau-Gewinner und seinem Kollegen aus der vergangenen Staffel groß ist, sind die Anwärter des diesjährigen Titels nicht so begeistert über die neue Konkurrenz. Flocke lässt es sich auch nicht nehmen, sein Revier zu markieren. Als Nico Schwanz (47) ihm einen Willkommensvortrag über Bettruhe hält, unterbricht der ihn kurzerhand, indem er mit einer Bierdose als Telefon einen Anruf imitiert: "Entschuldigung, der Nico möchte gerne abgeholt werden, der ist keine Rampensau."

Der einstige Mr. Model of the World ist aber wohl nicht der einzige, der keine Lust auf die Rampensau-Attitüden des 26-Jährigen hat. Auch Yvonne (45) kann mit Flockes direkter Art und vor allem mit seiner Kritik an ihrer Person nichts anfangen: "Der kommt rein, alles so fake, fake, fake. Er ist der Größte, der Geilste, [...]. Das ist eine Fake-Person." Ein paar Promis sind aber sichtlich froh über den frischen Wind, den der Temptation Island-Verführer und Matthias ins Forsthaus bringen. Vor allem die vier Mädels Carina, Chika, Noëlla und Melody (30) sind ganz angetan von der positiven Energie, die die Männer versprühen. Auch Alain und Micha freuen sich über die aufkommende Partystimmung – die letztendlich auch auf die Kritiker der Neuankömmlinge überschwappt. Die Rampensäue lassen es in dieser Nacht richtig krachen.

Flocke und der Das große Promi-Büßen-Star stellen aber nicht nur unter Beweis, wie gut sie feiern können. Das neue Team macht auch deutlich: Sie haben Bock auf den Sieg! Als er im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem damaligen Partner Diogo Sangre (30) das Ding mit nach Hause nahm, konnte Flocke es kaum fassen. Seine riesige Freude teilte er voller Enthusiasmus mit seinen Fans in seiner Instagram-Story: "Das war das Beste in meinem Leben, was mir hätte passieren können."

Dodi Schuler, Noëlla Mbomba und Nico Schwanz bei "Forsthaus Rampensau" Germany Staffel 2

Kevin Platzer und Diogo Sangre

