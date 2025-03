Matthias Mangiapane hofft auf Beef bei "Promis unter Palmen"

Matthias Mangiapane (41) sorgte 2020 in der ersten Staffel von Promis unter Palmen für ordentlich Furore. Vor allem mit Claudia Obert (63) knallte es immer wieder. Eskalationen wie diese wünscht sich das Reality-Urgestein auch in der aktuellen Staffel, wie er gegenüber Promiflash verriet. "Ich möchte ja bei 'Promis unter Palmen' Mord und Totschlag sehen. Ich möchte sehen: 'Für Geld tue ich alles'", stellte Matthias mit dem folgenden Zusatz klar: "Und das nicht nur in den Spielen. Ich will auch sehen, dass die sich im Haus mit der Bratpfanne hinterherlaufen, sich Zahnpasta auf die Bettdecken schmieren, so was will ich sehen."

Doch ob der Cast der diesjährigen Staffel mit dem seiner mithalten kann, ist für Matthias noch fraglich, wie er im Interview weiter ausführte: "Ich würde es mir wünschen, dass die richtig Gas geben, aber ich glaube, wir sind einfach iconic geworden." Matthias ist der Meinung, dass die Streitigkeiten zwischen Claudia, Désirée Nick (68) und seiner Wenigkeit kaum zu toppen seien: "Die stehen ja sozusagen im goldenen Buch des Reality-TV."

Trotz der hohen Messlatte seiner eigenen Staffel sieht er in einigen Kandidaten hohes Streitpotenzial. "Ich glaube, dass es zwischen Claudia Obert und Cosimo Citiolo (43) ordentlich knallen wird. Die haben sich ja schon bei Kampf der Realitystars nicht gut verstanden", vermutete der Realitystar im Promiflash-Interview. Aber auch zwischen Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (57) könnte es laut Matthias "ordentlich scheppern".

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

