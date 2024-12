Ausgeplaudert: Flocke ist wieder bei "Forsthaus Rampensau"

In der vergangenen Staffel von Forsthaus Rampensau zeigte Kevin Platzer (26) aka Flocke gemeinsam mit seinem Teampartner Diogo Sangre (30), wer das Zeug zur Rampensau hat. Promiflash hat die TV-Bekanntheit bei den Reality Awards in Köln getroffen und ihn nach seiner Einschätzung zur aktuellen Staffel gefragt. Der amtierende Sieger ist der Meinung, dass alles nochmal aufgemischt werden müsse – und er habe dafür auch schon einen Plan. "War ja klar, dass das so nicht bleiben kann. Das ist ja nur Schmutz [...]. Da muss nochmal ein Duo aus der ersten Staffel rein und zeigen, was eine echte Rampensau ist", plaudert er aus und fügt hinzu: "Ich und der liebe Matthias. [...] Wir sind da auf jeden Fall einmarschiert." Damit bestätigt Flocke, dass er zusammen mit Matthias Mangiapane (41) als Nachzügler ins "Forsthaus Rampensau" einziehen wird.

Der Reality-TV-Star ist jedoch überzeugt davon, dass sein Einzug eine Bereicherung für die aktuelle Staffel sein wird. "Man hat ja jetzt schon vier Folgen gesehen. Das ist nur Quatsch, was da rumläuft. Der eine erzählt, man ist die größte Rampensau, wenn man Spiele gewinnt. Die anderen sieht man irgendwie gar nicht, weil sie nur in ihrem Liebesding sind. Es ist bodenlos", lästert er über die Performance seiner TV-Kollegen. Bereits im Trailer sah man in zwei kurzen Ausschnitten sowohl Flocke als auch Matthias. Was es damit auf sich hat, wurde von Seiten der Sender bis heute jedoch noch nicht verraten. Ab welcher Folge Flocke und sein Teamkollege dazustoßen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Ob die Nachzügler es auch in diesem Jahr schaffen werden, auf ganzer Linie zu überzeugen? Vom vergangenen Jahr blieb der Temptation Island V.I.P.-Verführer den Trash-TV-Liebhabern durch seinen einzigartigen Unterhaltungsfaktor, aber auch durch sein Techtelmechtel mit Mitkandidatin Elsa Latifaj im Gedächtnis. Der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darsteller selbst zeigte sich nach seiner erfolgreichen Teilnahme begeistert. "Das war das Beste in meinem Leben, was mir hätte passieren können", freute er sich nach seinem Sieg auf Instagram.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Realitystar

Joyn / Nadine Rupp Flocke und Diogo, "Forsthaus Rampensau Germany"-Sieger 2023

