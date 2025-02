Matthias Mangiapane ist der erste Gast bei "Big Brother"

Die 15. Staffel von Big Brother steht in den Startlöchern. Ab Montag, 23:15 Uhr, können die Zuschauer den Einzug der Kandidaten in den Container beobachten. Kurz bevor es losgeht, verkündet Joyn nun eine Überraschung: Die zwölf Bewohner werden regelmäßig Besuch von erfahrenen Realitystars bekommen. Zuerst dürfen sich die angehenden TV-Sternchen auf Matthias Mangiapane (41) freuen – schon am Dienstag zieht der ehemalige The 50-Teilnehmer in die bescheidene Behausung ein. Er wird den anderen Kandidaten mehrere Tage mit hilfreichen Tipps zur Seite stehen.

2023 hatte Matthias selbst bei Promi Big Brother teilgenommen und den 5. Platz belegt. Im Gespräch mit dem Streamingdienst berichtete er, dass er schon lange davor ein Fan der Show gewesen sei: "'Big Brother' war das erste Reality-Format, das ich als Jugendlicher geschaut habe. Ich habe mir damals immer nur gedacht: 'Wie können die so verrückt sein und da reingehen?' Heute verdiene ich selbst mein Geld damit!"

Erst seit vergangenem Freitag ist der diesjährige Cast von "Big Brother" bekannt. In einem Beitrag auf Instagram enthüllte die Streamingplattform alle zwölf Kandidaten. Besonders brisant war dabei die Teilnahme von Marvin, der schon bei Germany Shore zu sehen war, und Mariama, die Fans von "My Style Rocks" bekannt vorkommen dürfte. "Das sollen 'Normalos' sein? Fast jeder hat mehrere Tausend Follower. Das kann nicht euer Ernst sein", beschwerte sich ein User in einem Kommentar unter dem Post.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Realitystar

Joyn / Willi Weber "Big Brother"-Kandidaten 2025

