Das hält Matthias Mangiapane vom "Promis unter Palmen"-Cast

Matthias Mangiapane (41) war Teil der berühmt-berüchtigten ersten Staffel von Promis unter Palmen und kennt sich daher bestens mit der Sendung aus. Auf der Release-Party der dritten Staffel des Erfolgsformats spricht der Realitystar mit Promiflash über die aktuelle Besetzung. "Ich finde den Cast zum einen richtig gut, zum anderen denke ich mir, da sind auch so ein paar faule Eier dabei", erzählt Matthias und fügt hinzu: "Ich habe ja das Gefühl, so eine Kim Virginia (29) und ein Nikola (29), ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass sie Gas gegeben haben, aber ich habe ja immer Angst, dass die, nachdem die jetzt zusammen sind, dass die dort irgendwie so auf Couple machen."

Das wäre laut Matthias fehl am Platz, denn immerhin heißt die Show "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles". "Ich weiß nicht, ob die da alle so richtig sind. Also ich bin sehr froh, dass wir Claudia Obert (63) dabei haben, dass wir Melody Haase (31) dabei haben, dass wir Yvonne Woelke (45) und Iris Klein (57) dabei haben. Ich glaube, die wissen wenigstens, wie das Geschäft funktioniert. Cosimo (43) weiß das auch", erklärt der 41-Jährige. Flirtereien wolle Matthias in der Show nicht sehen. "Ich hoffe, dass es das Gegenteil sein wird. Ich möchte ja Mord und Totschlag sehen. Ich möchte sehen, 'für Geld tue ich alles', und zwar nicht nur in den Spielen", erzählt der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat im Gespräch mit Promiflash und veranschaulicht: "Ich will auch sehen, dass die sich im Haus mit der Bratpfanne hinterherlaufen, sich irgendwie – keine Ahnung – Zahnpasta auf die Bettdecken schmieren. So was will ich sehen."

Matthias weiß, wovon er spricht. Immerhin steht er seit Jahren in der Öffentlichkeit und hat bereits an zahlreichen TV-Shows teilgenommen. Aktuell ist er als erster prominenter Gast für ein paar Tage in den Big Brother-Container gezogen. Die neue Regelung soll Abwechslung in den Container bringen – sowohl für die Bewohner als auch für die Zuschauer.

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Realitystar

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Realitystar

