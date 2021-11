Matthias Mangiapane (38) und Hubert Fella (53) haben allen Grund zum Feiern! Die beiden Reality-TV-Stars sind bereits seit 2006 ein Paar und überglücklich. 2012 verlobten sich die "Hot oder Schrott"-Bekanntheiten sogar, erst gut sechs Jahre später folgte dann die märchenhafte Hochzeit auf einem Schloss. Am Freitag jährt sich das Kennenlernen der beiden bereits zum 15. Mal – gegenüber Promiflash verraten Hubert und Matthias, was sie an ihrem Jahrestag geplant haben!

"Wir werden den 15. wahrscheinlich genau so feiern, wie wir die letzten gefeiert haben", schilderte Matthias vorab im Promiflash-Interview. Der ehemalige Dschungelcamper erklärte weiter, das Paar werde vermutlich schick essen gehen und den Abend dann zu Hause mit einem Glas Champagner ausklingen lassen. Geschenke seien jedoch nicht geplant: "Wir sind ja gegenseitig Geschenk genug für den anderen!"

Ein gemeinsames Geschenk haben sich Hubert und Matthias nach 15 Jahren Beziehung aber doch gemacht: Das sympathische Duo hat ein neues Eingangstor vor seinem Haus – und in dem sind ganz romantisch die Initialen der beiden zu sehen.

Instagram / matthiasmangiapane Hubert Fella und Matthias Mangiapane im September 2021

Public Address Hubert Fella und Matthias Mangiapane

Sonstige Tor von Hubert Fella und Matthias Mangiapane

