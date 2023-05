Nach Fremdgeh-Skandal: K-Pop-Star fliegt aus seinen Gruppen!

Er ist raus! 2016 hatte die K-Pop-Gruppe NCT sein Debüt gegeben. Die Boygroup besteht aus insgesamt 23 Mitgliedern und ist in fünf Untergruppen aufgeteilt – da wären NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV und NCT DoJaeJung. Lucas Wong (24) war Teil von NCT U und seit 2019 auch von WayV. Doch vor zwei Jahren geriet der Chinese wegen eines Fremdgeh-Skandals in das Licht der Schlagzeilen und hatte seitdem nicht mehr an den Aktivitäten der Bands mitgewirkt. Nun ist auch endgültig klar, dass Lucas NCT verlassen hat!

Via Instagram gab Lucas in einem Statement seinen Rücktritt bekannt."Es tut mir aufrichtig leid für die Mitglieder, und ich lasse schweren Herzens eine langjährige Freundschaft zurück", erklärte der 24-Jährige. Er habe lange darüber nachdenken müssen – sei aber zu dem Entschluss gekommen, dass sein Ausstieg die richtige Entscheidung sei. Abschließend richtete er das Wort an seine ehemaligen Kollegen: "Ich werde diese Erinnerungen in Ehren halten und nie vergessen [...] Ich liebe euch aufrichtig und werde euch immer aus tiefstem Herzen unterstützen."

2021 hatten zwei angebliche Ex-Freundinnen von Lucas ihm vorgeworfen, sie mit anderen Frauen betrogen zu haben – zudem behaupteten sie, dass er sich dabei seine Identität als K-Pop-Star zunutze gemacht habe. Der Skandal hatte damals große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Musiker hatte sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um den Ruf seiner Kollegen nicht zu gefährden.

Anzeige

Getty Images Die WayV-Mitglieder Xiaojun, Ten, Winwin, Kun, Lucas, Yangyang und Hendery

Anzeige

Instagram / lucas_xx444 Lucas Wong, chinescher Sänger

Anzeige

Instagram / lucas_xx444 Lucas Wong im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de