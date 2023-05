Nach Knast: Boris Becker lebt jetzt mit Partnerin in Italien

Hat Boris Becker (55) etwa genug von Deutschland? Im April des vergangenen Jahres war der ehemalige Sportler wegen Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Vor einigen Monaten wurde der einstige Wimbledon-Champion dann vorzeitig aus der Haft entlassen. Seine Freilassung beinhaltete seine Abschiebung nach Deutschland, weshalb er für einige Zeit bei seiner Mutter untergekommen sein soll. Nun zog Boris mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro jedoch nach Italien!

"Ich bin nach Italien gezogen. Meine Freundin ist Italienerin – und ich bin quasi in ihr Heimatland gezogen", plaudert der ehemalige Tennisstar laut der Bild auf der OMR aus. "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Happy Wife, happy Life', entsinnt sich Boris. Das habe er nun verstanden. "Ich habe gelernt, zuzuhören", räumt der 55-Jährige ein. Doch Boris sei auch in Italien sehr bekannt, das sei für ihn "Fluch und Segen zugleich". Offenbar kommt der Sportler dort jedoch gut an! "Mein Lebensstil gefällt den Italienern", gibt er zu.

Boris verrät zudem, wie er sich die Zeit im Gefängnis ein wenig versüßte. "Ich habe immer schon viel Schach gespielt, um die Regenpausen im Tennis zu überbrücken. Das kam mir im Gefängnis zugute", erklärt er. Schließlich habe der vierfache Vater dort viel Zeit zu überbrücken gehabt.

Boris Becker im Mai 2023

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker bei der Premiere "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

