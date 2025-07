Süß: Boris Becker und schwangere Lilian strahlen in Italien

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und genießen aktuell einen Urlaub in Italien. Der ehemalige Tennisstar teilte auf Instagram Fotos ihres Aufenthalts an der Costa Smeralda, die das Paar entspannt und glücklich zeigen. Auf einem der Bilder präsentiert Lilian stolz ihren Babybauch, während die Turteltauben auf einem anderen Schnappschuss bei einer entspannten Bootstour zu sehen sind. "Italienischer Sommer. Das Herz ist voll", schrieb Boris zu den idyllischen Aufnahmen und ließ dabei keinen Zweifel an ihrem gemeinsamen Glück.

Die werdenden Eltern scheinen ihre Zeit an der italienischen Küste in vollen Zügen auszukosten. Bekannt für ihre malerischen Strände und exklusive Atmosphäre, bietet die Costa Smeralda den perfekten Hintergrund für die romantische Auszeit des Paares. Die Fans zeigen sich begeistert von den privaten Aufnahmen. "Ihr beide seid so ein schönes Paar, lieber Boris. Man sieht euch an, dass ihr glücklich miteinander seid", schwärmt beispielsweise eine Followerin.

Die frohe Botschaft, dass Boris erneut Vater wird, verriet er bereits im Juni mit einem emotionalen Post auf Instagram. Damals teilte der Tennisstar ein Video, in dem Lilian ein elegantes cremefarbenes Spitzenkleid trägt und liebevoll ihren Bauch streichelt. "Ein kleines Wunder ist unterwegs. Das Beste steht uns noch bevor", schrieb Boris zu den Aufnahmen und begeisterte damit nicht nur seine Fans, sondern auch zahlreiche Prominente.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker, 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro, Ehefrau von Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Ex-Tennisstar