Boris Becker tanzt verliebt mit seiner Lilian beim Konzert

Am Mittwochabend wurde die Wiener Stadthalle zur Bühne einer ganz besonderen Show: Lionel Richie (76), die Pop-Legende, begeisterte mit seinem Konzert im Rahmen der "Say Hello To The Hits"-Tour rund 7.000 Fans. Unter den Gästen befand sich auch Tennis-Ikone Boris Becker (57), der gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro für romantische Stimmung sorgte. Ein Video ihres Tanzes zu Hits wie "Easy" und "Three Times A Lady" teilte Boris auf Instagram – und erntete dafür zahlreiche Herzchen und liebevolle Kommentare. Richie selbst eröffnete sein Konzert leicht verspätet mit seinem Klassiker "Hello" und überzeugte mit einem Hit-Feuerwerk.

Die Show bot eine musikalische Zeitreise durch fast fünf Jahrzehnte seiner Karriere – von gefühlvollem Schmusepop bis hin zu mitreißenden Funk-Hymnen. Lionel Richie unterhielt das Publikum nicht nur musikalisch, sondern auch mit humorvollen Kommentaren, die das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis machten. Trotz der hohen Temperaturen in der Halle scherzte der 76-Jährige über die Hitze und erklärte sie kurzerhand zum Motto des Abends. Neben Klassikern wie "Lady", "Say You, Say Me" und "Dancing on the Ceiling" brachte Richie beim Finale mit "All Night Long" noch einmal alle Fans zum Feiern.

Während Lionel Richie mit seinen Welthits beeindruckte, zeigte sich Boris Becker, der seit 2020 mit Lilian de Carvalho Monteiro liiert ist, verliebt und entspannt. Dem ehemaligen Tennis-Star ist anzusehen, dass er an der Seite seiner Freundin wieder richtig aufblüht. Die beiden treten immer wieder gemeinsam im Rampenlicht auf und ziehen dabei bewundernde Blicke auf sich. Richie, der selbst in Sachen Romantik ein echter Profi ist, machte den Abend für Liebespaare perfekt und riet: "Wenn ihr diese Kuschelstimmung nicht nutzen könnt, dann ist euch echt nicht mehr zu helfen!" Ein Rat, den Boris und Lilian offenbar gern angenommen haben.

Getty Images Model Lilian de Carvalho Monteiro und Tennisstar Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lionel Richie in Wien

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Mai 2025