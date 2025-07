Boris Becker verkleidet sich nicht mehr in Öffentlichkeit

Tennislegende Boris Becker (57) hat verraten, dass er inzwischen darauf verzichtet, sich in der Öffentlichkeit zu tarnen oder zu verkleiden. In früheren Zeiten setzte er gelegentlich eine Perücke auf, um anonym zu bleiben, doch diese Gewohnheit hat der Sportler mittlerweile abgelegt. "Ich habe es aufgegeben", erklärte er während eines Talks bei den "FISU World University Games" in Essen. Stattdessen habe er gelernt, die ständige Aufmerksamkeit zu akzeptieren. "Es ist ja auch ein Kompliment, dass man mich mag und mich respektiert", fügte der heutige TV-Experte hinzu.

Dennoch räumte Boris ein, dass der Verlust seiner Privatsphäre Herausforderungen mit sich bringt. Er wünscht sich gelegentlich mehr Zeit für sich selbst und seine Familie. "Trotzdem habe auch ich ein Recht auf Privatleben und brauche auch mal meine fünf Minuten für mich, aber es ist schwierig geworden", erklärt die Tennislegende. Er betonte, dass es wichtig sei, Grenzen zu setzen und auch einmal "Nein" zu sagen, selbst wenn dies bei Fans oder der Presse auf Unverständnis stößt. "Man ist dann sehr schnell arrogant oder überheblich, was man nicht sein will", führte er weiter aus.

In seiner Karriere hatte Boris über Jahrzehnte hinweg die Welt des Tennis geprägt. Nicht selten war auch sein Privatleben Ziel intensiver medialer Berichterstattung, was zu seiner Bekanntheit sowohl bei Sportbegeisterten als auch beim breiten Publikum beitrug. Trotz allem schätzt er die kleinen Momente mit seinen vier Kindern und seiner Familie. Diese sind für ihn offenbar ein wichtiger Rückhalt in einer Welt, die ihn auch abseits des Tennisplatzes nicht loszulassen scheint.

Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle

Getty Images Model Lilian de Carvalho Monteiro und Tennisstar Boris Becker

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Boris Becker und Anna Ermakova