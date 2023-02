Nach Gefängnisaufenthalt: Boris Becker räumt Fehler ein

Boris Becker (55) hat die Zeit im Knast wohl zum Nachdenken genutzt! Im vergangenen April war der ehemalige Sportler wegen Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Vor wenigen Monaten wurde der einstige Wimbledon-Champion dann vorzeitig aus der Haft entlassen. Über sein turbulentes Leben berichtet er nun in einem Dokumentarfilm. Bei der Premiere seiner Doku gab Boris jetzt zu, dass er Fehler gemacht hat!

Auf der diesjährigen Berlinale stellte der 55-Jährige seine Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" vor. Auf der Pressekonferenz machte Boris sich ein Eingeständnis. "Habe ich Fehler gemacht? Natürlich. Aber nennen Sie mir jemanden, der keine Fehler gemacht hat", räumte der vierfache Vater laut Bild ein. Der Unterschied zu anderen sei jedoch, dass deren Fehler nicht in den Nachrichten der gesamten Welt breitgetreten werden. Wieder auf freiem Fuß zu sein, bekomme dem Olympiasieger jedoch gut. "Es fühlt sich gut an, wieder in Freiheit zu sein", schwärmte er.

Auch eine weitere Dokumentation soll bereits in Planung sein. Dabei drehe es sich vor allem um die Schulden, die der Tennisstar in den vergangenen Jahren gemacht hat. Neben Boris' Gläubigern sollen sowohl sein Insolvenzverwalter, die Londoner Staatsanwaltschaft als auch seine Ex-Freundinnen – unter anderem Lilly Becker (46) – zu Wort kommen. "Es sprechen die Menschen, denen Becker geschadet hat", betonte ein Insider.

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei der Pressekonferenz von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei der Berlinale 2023

Anzeige

Würdet ihr euch über eine weitere Dokumentation freuen? Ja, total! Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de